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пятница, 24 июля 2020 21:22

Декларация Зеленского: суд закрыл дело

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Декларация Зеленского: суд закрыл дело
Суд не нашел нарушения в декларации. Фото: Reuters

Печерский районный суд Киева не нашел административного правонарушения в декларации президента Украины Владимира Зеленского.

Это решение постановил судья Светлана Смык, говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Райсуд рассмотрел протокол об административном нарушении, составленный председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александром Новиковым.

Зеленский не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. 17 июля 2019 он приобрел облигаций внутреннего государственного займа на сумму $99 941,38, или 2584692 грн.

Суд постановил закрыть производство на основании отсутствия события и состава административного правонарушения.

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Указали, что в соответствии со ст. 105 Конституции Украины, президент пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий.

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверять декларации Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

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