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пятница, 02 апреля 2021 16:08

Действия "слуг народа" в 87-м округе являются противозаконными - Костыря

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Действия &quot;слуг народа&quot; в 87-м округе являются противозаконными - Костыря
Доктор политических наук Инна Костыря. Фото: За майбутнє

Действия 28 народных избранников от "Слуги народа", которые приехали в 87 округ вмешиваться в избирательный процесс, являются противозаконными.

Об этом заявила доктор политических наук, профессор Инна Костыря на телеканале "Наш".

"28 народных избранников от "Слуги народа" поехали почему-то именно в этот округ, потому что очень хорошо для себя понимают, что Александр Шевченко побеждает. Это видно по предварительным подсчетам. Парламент собирается досрочно, а они едут на 87 округ, потому что хотят "продавить" победу своего кандидата", - заявила Костыря.

Согласно закону о статусе народного депутата, такие действия не предусмотрены, поэтому избранники этого делать не могут. Кроме того, они не являются субъектами избирательного процесса, поэтому их вмешательство является противоправным.

"Я считаю, что вам нужно с Тищенко и всей командой покинуть этот округ и ОИК и дать возможность работать и членам Центральной избирательной комиссии", - обратилась Костыря к представителям правящей партии.

Напомним, что в 87-м округе исчезли 100 бюллетеней из запломбированного помещения. На утро, когда ОИК возобновила работу, оказалось, что сейф с бюллетенями сломан, а пакеты лежат в другом положении. Факт зафиксировали члены комиссии и наблюдатели, соответствующее заявление направили в полицию. Правоохранители и председатель ОИК пока не отреагировали.

Ночью член ОИК от "Слуги народа" Евгений Ковалев указал на конкретный пакет с участка в селе Микуличин, где победу одерживал Шевченко, и требовал пересчитать количество бюллетеней. Оказалось, что "исчезло" 100 бюллетеней из 377. Под этим предлогом был полностью отменен результат выборов на этом участке. Таким образом Шевченко потерял 180 голосов.

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