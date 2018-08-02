Даже мухи бы не выжили: эксперты рассказали о арсенале Савченко

Нардепу Надежды Савченко инкриминируют сговор с российским оккупантом. Фото: EPA/UPG

У нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в центре Киева, и ее сообщников был большой арсенал оружия - от автоматов Калашникова до противотанковых гранатометов. От оружия могли пострадать десятки тысяч людей.

Об этом журналистам рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

В частности, изъяли четыре миномета с 46-ю 122-мм минами.

"44 осколочно-фугасные мины - это примерно от 10 до 12 минут выстрелов из четырех минометов небольшим количеством людей, которые имеют элементарные знания по их использованию", - рассказал эксперт.

Среди прочего - крупнокалиберный пулемет "Утес" с калибром 12,7 мм - максимальным для стрелкового оружия, снайперская винтовка тоже с калибром 12,7 мм. К ним почти тысячу патронов.

"Можете себе представить, при возможностях обученного снайпера - от 15 до 20 человек за 1 минуту. Эти пулемет и винтовка пробивают 40 мм броню", - продолжил специалист.

Также изъяли 9 автоматов АК-74 с 5 тыс. патронов.

Два ручных противотанковых гранатомета РПГ-7 с 14 выстрелами. Два одноразовых гранатомета РПГ-22, 12 противопехотных мин с радиусом поражения в 50 метров, 80 гранат. Из них 20 гранат Ф-1, в народе "лимонка", с расстоянием для поражения людей 200 метров. И 60 гранат наступательного действия РГД-5 - радиус поражения 25-30 метров.

В Верховную Раду и территорию вокруг него могли целить минометами с Труханова острова.

Эксперты оценили радиус поражения, куда могли попасть боеприпасы - 217 жилых домов, где проживает 25 тыс. человек; 17 учебных заведений с 644 ребенком и более 4 тыс. школьников; больницы и поликлиники с 5 тысячами людей.

"Хаотический огонь 44 мин, плюс 12 мин МОН-50, от которых даже мухи не остаются живы", - объяснил Рувин.

Для совершения теракта нужно было 20 человек.

В общем, в вероятной зоне поражения могли оказаться 72 тыс. человек, из них, вероятно, пострадать - более 7 тис., рассказал эксперт.

В организованную группу, кроме Савченко и Рубана, входили главарь ДНР Александр Захарченко и другие представители оккупационных властей России, сказал заместитель председателя СБУ Виталий Маликов.

"Эти лица планировали и готовили вооруженный захват власти. Планировали использовать стрелковое оружие, гранаты, мины, взрывчатку, артиллерийские средства поражения, минометы. Все это должно было сработать против мирного населения в местах массового пребывания людей в центре Киева. А также по зданию Верховной Рады и сооружений правительственного квартала", - заявил он.

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Надежду Савченко задержали 22 марта. 13 июля Шевченковский райсуд Киева оставил ее под стражей до 10 сентября.