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четверг, 04 ноября 2021 12:21

"Даже бойцам недоплачивают на фронте" - Климкин о готовности Украины к НАТО

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&quot;Даже бойцам недоплачивают на фронте&quot; - Климкин о готовности Украины к НАТО
Почти все вооружение у нас до сих пор советское. Это не самый лучший сигнал на дороге в НАТО, констатирует Павел Климкин. Фото: Тарас Подолян

Украина тормозит на пути необходимых для вступления в Североатлантический альянс реформ и недостаточно финансирует оборонную сферу, рассказал в интервью журналу "Країна" министр иностранных дел 2014-2019 годов Павел Климкин.

"Наш оборонный бюджет вырос на 5,95 процента, а российский - на 14,14. Когда говорим об угрозе полномасштабного вторжения, а затем увеличиваем бюджет менее чем на шесть процентов, то не являемся ли мы тем мальчиком, кричавшем: "Волк, волк!". А когда зверь действительно напал, никто уже не поверил. У нас даже бойцам недоплачивают боевые на фронте. На День защитников и защитниц военным выдали деньги. Как в СССР - на тебе на праздник", - сказал дипломат.

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Изменяется структура Вооруженных сил, улучшается логистика, отметил экс-министр.

"Но когда я смотрел последний парад, видел: почти все вооружение у нас до сих пор советское. Это не лучший сигнал на пути в НАТО. В борьбе с коррупцией имеем проблему на проблеме. Полный паралич конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Большие проблемы с работой Национального антикоррупционного бюро, а именно с доведением дел до суда и приговоров. Партнеры говорят: если есть коррупция, то должна быть и борьба, единственным ее критерием должны быть судебные приговоры, без них это все - имитация. Западные инвесторы не хотят идти к нам. Все это создает для европейца имидж не нашедшей себя страны, которая, с одной стороны, благодаря своим людям может побеждать на Майданах и останавливать Путина, а с другой - теряет свои победы. Нам надо жить ментальностью и логикой победы", - говорит экс-министр.

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Добавил, что структуру территориальной обороны создаем медленно, так же вяло продолжается цифровизация в правоохранительных органах, "хотя это едва ли не единственное из реальных достижений действующей власти".

Верховная Рада приняла закон "Об основах национального сопротивления" летом этого года. Предусматривает развитие территориальной обороны. Депутаты приняли также закон "Об основах национального сопротивления", который вступит в силу с 2022 года.

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