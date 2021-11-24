"Давняя история" - Новинский пояснил, почему "подкинул" 30 млн грн залога за Труханова

Новинский внес за Труханова залог в 30 млн грн. Фото: Facebook-страница Вадима Новинского.

Бывший "регионал" Вадим Новинский внес 30 млн грн залога за мэра Одессы Геннадия Труханова, потому что у них "древняя история дружбы".

Об этом Новинский рассказал "Украинской правде".

"Когда в суде озвучили решение о мере пресечения, я позвонил и предложил Геннадию Леонидовичу услуги. Он не отказался.

Я с 2014-го всегда стараюсь помогать в таких ситуациях и делах, в которых мне кажется, что есть примеси политического преследования. С Трухановым у нас давняя история дружбы. Мы вместе были еще в Раде седьмого созыва. Поэтому моя мотивация только дружеская", - сказал Новинский.

Также утверждает, что у него нет в Одессе никаких бизнес-интересов, а помогал в подобных делах и бывшему "регионалу" Михаилу Чечетову, и экс-министру юстиции Елене Лукаш. За последнюю залог 5,1 млн грн вносил в ноябре 2015 года.

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Вечером 23 ноября Вадим Новинский перечислил 30 млн грн залога за подозреваемого в участии в преступной организации Геннадия Труханова. Одесский градоначальник проходит по делу о незаконном завладении землей.