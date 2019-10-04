Данилюк: МВФ недоволен ситуацией с ПриватБанком

Данилюк рассказал о ситуации с Приватбанком. Фото: Корреспондент

Миссия Международного валютного фонда во время своего рабочего визита в Украину озвучивала президенту Владимиру Зеленскому обеспокоенность относительно возможных компромиссов государства с экс-владельцами "ПриватБанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

"МВФ это озвучивали и президенту тоже. Они, кстати, сделали довольно понятный стейтмент. Часто они завуалировали информацию, а здесь, мне кажется, озвучили все четко, они были абсолютно откровенными", - в интервью BBC Украина заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

То, что миссия МВФ уехала без заключительных договоренностей, является "очень негативным сигналом". "И жаль, что это произошло только из-за проблемы с "ПриватБанком". Я считаю, что ответственной позицией было бы найти на это ответ. И как можно скорее", - отметил Данилюк.

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"МВФ скажет: "Увидимся в следующий раз, когда вы покажете, что вы снова серьезные". И это будет такой эффект снежного кома. Нет МВФ - не будет инвестиций, не будет дальше приватизации, всего того, что дает толчок для экономики", - констатировал Данилюк.

Напомним, что по результатам сентябрьского визита миссии МВФ в Украину конкретных договоренностей достигнуто не было. Миссия сделала заявление, в котором обратила внимание на плохие условия ведения бизнеса, которые не создают предпосылок для создания новых рабочих мест, из-за чего украинцы вынуждены ехать на заработки за границу.