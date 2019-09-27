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пятница, 27 сентября 2019 14:49

Рассказали, почему МВФ не подписал новую программу по Украиной

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Рассказали, почему МВФ не подписал новую программу по Украиной
Андрей Новак: Власти говорят, что новая программа будет рассчитана на 5-6 миллиардов за три года. Это - достаточно реальная перспектива. Фото: Главком

МВФ ждет окончательной версии бюджета. Хотят убедиться, что он будет соответствовать их основным требованиям.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономический эксперт Андрей Новак.

"Главная из них это - небольшой дефицит бюджета. Чтобы он не преувеличивал безопасную норму в три процента ВВП. Также Международный валютный фонд хочет, чтобы у нас были реалистичные статьи доходов и не раздутые расходы. Это называется сбалансированная экономика.
Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год только в первом чтении. Международные кредиторы хотят убедиться, не внесут ли туда каких-то негативных правок. Сейчас у нас приемлемый проект бюджета. Там дефицит лишь немного более двух процентов. МВФ хочет увидеть окончательную версию", - объясняет эксперт.

Не стоит переживать, что Фонд недоволен ситуацией с Приватбанком, считает экономист.

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"Для международных кредиторов принципиально важно, чтобы банк остался государственным. Однако сам Коломойский уже неоднократно говорил, что он его не интересует. Говорит только о какой-то компенсации. Поэтому ситуация по Привату сейчас не центровая. Разговоры о давлении на НБУ тоже сильно преувеличены. Стоит понимать, что мы в состоянии гибридной войны. Экономическая информация является одним из ее элементов. Не исключаю, что панику раздувают специально", - говорит Андрей Новак.

По его словам, продолжение сотрудничества с МВФ для нас сейчас очень важно.

"Если этого не произойдет, Украина не сможет обслуживать государственный долг в полном объеме. Следующие три года должны заплатить пиковые суммы. Без МВФ будем вынуждены объявить дефолт.
Сейчас есть еще действующая программу. По ней до конца года получим 2 миллиарда долларов. Власти говорят, что новая программа будет рассчитана на 5-6 миллиардов за три года. Это - достаточно реальная перспектива.
Международный валютный фонд сейчас просто ждет окончательного утверждения бюджета. Вряд власть внесет туда какие-то недопустимые изменения. Поэтому уверен, что новая программа сотрудничества из-Фондом скоро будет подписана", - добавляет экономист.

Миссия Международного валютного фонда уехала из Киева. Окончательных договоренностей о дальнейшей поддержке МВФ не удалось достичь. Она должна была находиться в Украине с 10 до 24 сентября, но затем увеличила этот срок на 2 дня.

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Дата
27
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