Данилов сообщил о результатах закрытого заседания СНБО

На заседании обсудили 3 вопроса. Фото: ОП

Сегодня Совет национальной безопасности и обороны на закрытом заседании определил сценарий реинтеграции Донбасса, обсудил стратегию территориальной обороны и кибербезопасности.

Об этом после заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной на данный момент.

Второй вопрос, который обсуждали, был относительно территориальной обороны. Генерал-полковник Коваль назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должна быть завершена ситуация, связанная с этим вопросом. Все, кто имеет желание присоединиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят, будут в ближайшее время привлечены.

Третьим вопросом сегодня на рассмотрении была кибербезопасность. Это очень важный момент. Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство", - сказал Данилов.

По его словам, решение по всем трем вопросам приняли единогласно.

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Заседание СНБО созвал президент Владимир Зеленский накануне встречи с лидерами "нормандской четверки". Она должна состояться 9 декабря в Париже. В ней примут участие лидеры Украины, Франции, Германии и России. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.