Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского

Зеленский провел совещание с генералами. Фото: УП

У президента Владимира Зеленского 1 апреля допоздна было тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России на территорию Украины, о котором не сообщал Офис президента.

"1 апреля было у президента большое совещание, на котором присутствовали восемь генералов, все наши военные, имеющие к этому отношение, все наши разведки, и совещание закончилось в начале десятого вечера", сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

Секретарь СНБО заверил, что в каждой области есть построенная система сопротивления против нападения извне. Однако, как они действуют - это секретная информация.

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Также Данилов рассказал, что каждый день в 6 утра Зеленский и все руководство получает полную информацию о состоянии вещей, которые происходят на территории Донецкой и Луганской областей.

В 17:15 начинается получения информации от разведок о том, что происходит на границе с Беларусью, Россией и оккупированным Крымом.

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной. По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.