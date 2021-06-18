Данилов рассказал, чем занимается Россия кроме оккупации Крыма и ОРДЛО

Данилов напомнил, как Россия обстреливала Украину "градом". Фото: Facebook.com/rnbou

Россия занимается распространением сепаратизма в южных областях Украины. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "1+1" в четверг.

"Российская Федерация выстраивает перед выборами систему распространения своего, скажем так, сепаратистского настроения на нашей южной границе. Это Николаевская, Херсонская и Одесская области", - сказал Данилов.

"Мы на корнях все это прекращать. Я это видел собственными глазами, начиная с 94 года в своем родном городе Луганске. Когда они начали, как хищники, расползаться. Чем закончилось? Тем, что Российская Федерация из Ростовской области начала войну, "градами" лупила по украинской территории", - сказал секретарь СНБО.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.