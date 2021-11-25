Данилов прокомментировал возможность прямого вторжения России

Данилов не видит предпосылок для прямого вторжения российских войск. Фото: dw.com

На сегодняшний день нет угрозы прямого вторжения российских войск в Украину.

Об этом сказал глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в программе Право на власть, передает Gazeta.ua.

"Путин не снимает с повестки дня уничтожение Украины. Будет ли война? Вопрос остается открытым. Но мы должны к этому быть готовы. И мы готовились.

У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом. Желательно в этом году. И договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия со стороны Российской Федерации: передвижение войск, учения, происходит в контексте того, что они должны договориться. Что будет, если они не договорятся, неизвестно", сказал Данилов.

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Сейчас предпосылок для прямого вторжения российских войск нет, "но угроза есть всегда", повторил глава СНБО.

"Кто его (Путина – ред.) здесь ждет, кроме ОПЗЖ? Здесь есть наши граждане, которые его не поддерживают. Почему он должен сюда припереться?", сказал Данилов.

Он подчеркнул, что даже в случае гипотетического вторжения РФ Украина получит поддержку западных партнеров, о чем было заявлено ранее.

"Реакция будет мгновенной, очень жесткой. Мы уже получаем большую помощь со стороны США, Британии, Канады", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его мнению, в стороне не будут стоять и страны Балтии и Польша, "поскольку будут следующими".

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30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили. Вооруженные силы НАТО должны быть готовы к войне с Россией, заявил начальник штаба обороны Британии генерал Ник Картер. По его словам, ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось годами. В Минобороны Украины подтвердили угрозу дестабилизации ситуации в Украине зимой. Военное вторжение РФ может начаться в начале декабря. В Кремле информацию о возможном полномасштабном вторжении России на территорию Украины назвали безосновательной. Утверждают, что "Россия ни для кого не представляет угрозы".