Данилов пообещал накладывать санкции на все каналы, которые нарушают законодательство

В СНБО пообещали следить за каналами. Фото: pexels.com

На любой телеканал наложат санкции, если он нарушает украинское законодательство.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил об этом на брифинге по результатам сегодняшнего заседания, сообщает Укринформ.

"Если новый или старый канал будет нарушать украинское законодательство и если он будет работать в пользу иностранного государства, он срочно будет попадать под санкции аппарата СНБО для заслушивания на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Такого произвола, который был до поры до времени, не будет", - прокомментировал Данилов начало вещания телеканала "Первый независимый", куда перешли работники закрытых каналов "112", ZIK и NewsOne.

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Рассмотрение вопроса относительно трудоустройства журналистов этих каналов еще впереди, добавил он.

26 февраля начал вещание телеканал "Первый независимый". Его купили представители медиагруппы нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. Бывший ведущий NewsOne и совладелец медиахолдинга "Новости" Руслан Коцаба сообщил, что для канала обустроили студию в Киеве.