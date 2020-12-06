Далеко не все хотят реформирования украинской армии - Хомчак

По его словам, в Вооруженных силах остается много людей, которые мыслят критериями 1990-х. Фото: Facebook

Главнокомандующий Руслан Хомчак заявил, что далеко не все хотят реформирования украинской армии. По его словам, в Вооруженных силах остается много людей, которые мыслят критериями 1990-х.

Об этом он рассказал в интервью "Фактам". Хомчак, прокомментировал свои слова о том, что считает своей главной задачей сделать реформы в ВСУ необратимыми.

"Знаете, я думал, что реформы уже необратимые. Но, поскольку вижу, насколько серьезно сопротивляется система, понимаю, что они обратимые. Сначала я полагал, что все хотят реформ. Оказалось, это далеко не так", - заявил Хомчак.

Он отметил, что за полтора года ВСУ ушло более 30 генералов и офицеров.

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"Они не были готовы к переменам и приняли такое решение сами... Я надеялся, что остались те, кто сегодня - кто лучше, кто хуже - понимает необходимость реформ. Но увы. Очень живучая система не сдается. Достают приказы 1990-х — начала 2000-х и говорят, что это закон. А я отвечаю, что приказы, изданные до войны, нужно менять, ведь война открыла новый этап развития Украины и украинского войска", - добавил Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ также назвал украинскую армию "пионером в реализации реформ", напомнив, что они потом дадут Украине возможность стать полноправным членом Европейского союза и Североатлантического альянса.

Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе. И пойдут к нему в случае такого приказа.