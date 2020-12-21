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понедельник, 21 декабря 2020 20:17

"Да назначьте уже Януковича премьером" - к Зеленскому пришли с пикетом
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Фото: Макс Требухов

В понедельник у Офиса президента состоялась акция протеста "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование". Участники акции требовали отставки нового министра образования Сергея Шкарлета.

На акцию вышли студенты, ученые, общественные активисты, сообщает LB.ua

"Движение сопротивления капитуляции" принесли баннер с изображением экс-министра образования режима Януковича Дмитрия Табачника с надписью "#СТОПШКАРЛЕТ".

Также люди держали плакаты "Шкарлет - локдаун образования", "Да назначьте уже Януковича премьером".

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17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ.

11 сентября этический комитет НАЗЯВО признал плагиат в работах Шкарлета.

В 2010 году он баллотировался в Черниговский областной совет от Партии регионов. С ним публиковалось интервью о поддержке экс-президента Виктора Януковича. В 2015 году Шкарлет снова пытался попасть в облсовет от БПП, но безуспешно.

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