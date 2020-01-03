"Чушь" – экс-министр Швеции о "воссоединении Крыма с Россией"

"Это было очевидно вопиющее нарушение международного права", – Бильдт. ФОТО: МИД Швеции

Экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт назвал "чушью" заявление министерства иностранных дел России о "воссоединении Крыма с Россией после переворота в Киеве".

Такое заявление он сделал в Twitter.

"Чушь. В Киеве, конечно, не было никакого вооруженного переворота – лишь поражение и крах коррумпированного президента. А сам Путин говорил о том, как он послал свои войска, чтобы захватить Крым. Это было очевидно вопиющее нарушение международного права".

В своем следующем твите он указал, что профессионализм российского бизнеса пропаганды "не слишком впечатляет".

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1 января министерство иностранных дел России в своем Twitter заявило, что "провозглашение независимости Республики Крым и ее объединение с Россией были законным проявлением права народа Крыма на самоопределение после вооруженного переворота с иностранной поддержкой в ​​Украине". С начала 2014-го Россия, вопреки международному праву, ворвалась на территорию Украины. В марте 2014-го аннексировала Крым. На территории Донбасса начала военные действия оккупировав часть Донецкой и Луганской областей.