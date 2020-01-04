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суббота, 04 января 2020 13:49

Чумака назначили заместителем генпрокурора

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Чумака назначили заместителем генпрокурора
Главного военного прокурора Виктора Чумака уволили. Фото: Politeka

Виктора Чумака уволили с должности главного военного прокурора и назначили заместителем генерального прокурора.

Соответствующий указ был подписан еще 2 января.

Виктор Чумак впервые стал народным депутатом в 2012-м. Тогда баллотировался от партии "УДАР". Во второй раз прошел в парламент в 2014-м. Его поддерживал "Блок Петра Порошенко". Впоследствии вышел из президентской фракции.

Возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Был одним из претендентов на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро.

11 сентября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Чумака главным военным прокурором.

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Со 2 января в Украине действует уже не Генпрокуратура, а Офис генерального прокурора. Он охватывает 12 департаментов и 8 отдельных управлений. В Офисе будут работать 1,5 тысячи служащих вместо 2,5 тысячи, которые работали в ГПУ.

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04
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