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пятница, 19 февраля 2021 12:39

Чтобы Зеленский не закрыл: Порошенко купил телеканал "Прямой"

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Чтобы Зеленский не закрыл: Порошенко купил телеканал &quot;Прямой&quot;
Покупка телеканала не просто так была проведена накануне заседания СНБО. Фото: "УНИАН"

Пятый президент и нардеп от "Евросолидарности" Петр Порошенко заявил, что 18 февраля купил телеканал "Прямой", который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

Покупка телеканала не просто так проведена накануне заседания СНБО, заявил Порошенко в эфире телеканала.

"Я имею вам сообщить. Утром мне позвонил Макеенко. Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите телеканала "Прямой". Сказал, что сейчас он нуждается в помощи. 2 часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги... это миллионы и миллионы, для того, чтобы покрыть долги канала. В реестре государственном конечный бенефициарный владелец телеканала "Прямой" изменился. Уже 2 часа им является "Прайм Эссетс Кэпитал", структура, которая на 100% принадлежит Петру Порошенко. Владимир Александрович, на СНБО вы можете вводить санкции против террориста Порошенко. Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5 канал", - сказал он.

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Президент Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО на 19 февраля, часть вопросов на котором рассмотрят в закрытом режиме.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

Также журналистам телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK отменили аккредитацию для работы в Верховной Раде.

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Дата
19
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