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вторник, 08 июня 2021 18:27

Чтобы получить доверие Байдена, надо уволить токсичных, как Ермак - эксперт

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Чтобы получить доверие Байдена, надо уволить токсичных, как Ермак - эксперт
Владимир Горбач: "Доверие администрации Байдена надо заслужить". Фото: Радио Свобода

Приглашение Зеленского на встречу в Белом доме – это явный признак того, что США остаются стратегическим партнером для Украины. Публикация аудиозаписи разговора Ермака и Джулиани – напоминание Зеленскому о действиях его окружения в недавнем прошлом. Встреча двух президентов позволит строить двусторонние отношения с чистого листа. Об этом Gazeta.ua рассказал политический аналитик, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины Владимир Горбач.

Джо Байден в телефонном разговоре заявил, что с радостью встретится с Зеленским в Белом доме. Какие вопросы будут обсуждать президенты?

Встреча президентов будет серьезным доказательством стратегического партнерства между нашими государствами. Дата этой встречи пока не определена. Украинский президент говорит о конце июля, американская же сторона отмечает, что встреча состоится в течение лета. В свое время Зеленский приглашал Байдена посетить Украину и принять участие в праздновании 30-й годовщины Независимости и учредительной конференции Крымской платформы. Байден же призывает провести встречу в Белом доме.

Вопросов, которые могут подниматься на встрече, на самом деле очень много. Все зависит от того, насколько они будут проработаны на экспертном уровне и на уровне исполнительной власти. Чтобы президенты могли их не просто обсудить, но и принять какие-либо решения. Актуальные вопросы – конечно касающиеся военной помощи США. Может также подниматься вопрос энергетического сотрудничества. Неизбежно должен возникнуть вопрос о ПДЧ для Украины, его перспективу и время. Американцы же будут формулировать свои ожидания от президента Зеленского по преодолению коррупции. Поскольку антикоррупционная риторика украинской власти часто идет вразрез с ее действиями. Лучшее, что может быть после этой встречи – это намерение найти взаимное понимание. Американцы ожидают реформ от Зеленского, Зеленский же ожидает от них каких-то конкретных обещаний – таких, как предоставление ПДЧ или блокирование "Северного потока-2".

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CNN получило аудиозаписи разговора 2019 года между тогдашним помощником президента Андреем Ермаком, дипломатом Куртом Волкером и адвокатом Трампа Руди Джулиани. Во время разговора Джулиани настаивал, что Зеленский должна расследовать коррупцию Байдена в Украину. Почему эти записи всплыли именно сейчас?

Думаю, что американские следственные органы продолжают работу, и этот вопрос не забыт. На самом деле он касается попытки импичмента президента Трампа. Уже тогда просочилась информация об этом разговоре. Почему эти записи утекли в прессу, кто за этим стоит и с каким намерением – пока неизвестно. Возможно, таким образом нам напоминают о токсичности для нынешней администрации Белого дома если не самого президента Зеленского, то руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Из того разговора следует, что именно Ермак выражал готовность сотрудничать по дискредитации Джо Байдена как конкурента клиента Джулиани – Трампа. Это попытка напомнить Зеленскому о его действиях в недавнем прошлом, которые очень сильно контрастируют с его нынешней риторикой.

Если Джо Байдена не скомпрометировали во время избирательной кампании в США, то сейчас тем более не смогут. Эти разговоры – уже воспоминания о прошлом, это уже история.

Какие последствия они будут иметь для украинско-американских отношений?

Будет ли преодолена напряженность в отношениях – зависит от обоих участников персональной президентской встречи. Надеюсь, что будет установлено взаимопонимание на уровне глав государств. И после откровенного разговора можно будет строить двусторонние отношения на новом уровне, восстановив доверие администрации Байдена к президенту Зеленскому. Но это доверие надо заслужить. Украинская сторона должна начать изменения. Первым шагом должны быть кадровые изменения в Офисе президента – увольнение таких токсичных людей, как Андрей Ермак, и других скомпрометированных лиц. Если они будут отстранены от обязанностей – американская сторона сможет начать с нами отношения с чистого листа.

Владимир Зеленский разговаривал по телефону с Джозефом Байденом 7 июня. Одной из важнейших тем было строительство "Северного потока-2", сообщили в ОП.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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Дата
08
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