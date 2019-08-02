"Чтобы доступ этот был" - о чем договорился Кличко с Фирташем в Вене

Кличко с Фирташем договаривались о поддержке в СМИ. Фото: www.rbc.ua

На встрече мэра Киева Виталия Кличко, Дмитрия Фирташа, Петра Порошенко и Сергея Левочкина в Вене перед выборами 2014-го не подписывали никаких документов.

Кличко с Фирташем говорили о поддержке в СМИ, об этом заявил глава столицы в интервью "РБК-Україна".

"Я не скрываю, что как политик я общался с ним. Не секрет, что мы живем в стране, в которой ключевые медиаресурсы сконцентрированы в руках нескольких людей. И я не скрываю, что общался и обращался за поддержкой медиаресурсов ко всем представителям так называемого большого бизнеса. Чтобы доступ этот был. В украинской политике, к сожалению, медиаресурсы имеют большое значение. На эту тему я и говорил", - отметил Кличко.

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Мэр Киева назвал манипуляцией заявление руководителя Офиса президента Андрея Богдана о том, что на этой встрече подписали документ, благодаря которому Кличко стал председателем КГГА.

"Председателем КГГА, согласно разъяснениям Конституции, президент обязан назначить человека, который выиграла выборы мэра. И господин Богдан показал указ за подписью о назначении меня председателем КГГА, но "забыл" показать какие-то документы и подписи, о которых он утверждает", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро проверить заявление главы Офиса президента Андрея Богдана. Там говорится о подкупе в его интересах.