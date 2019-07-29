"Что же вы за дебилы?": "слуга народа" резко высказался относительно 9 мая

Бужанский считает бессмысленным красный мак как символ Дня примирения. ФОТО: Obozrevatel

Кандидат в народные депутаты от президентской партии Максим Бужанский не видит смысла в переименовании или отмене праздновании 9 мая.

Сейчас этот праздник называют день "Памяти и примирения".

"Я проголосую "против" и спрошу: "Что ж вы за дебилы?". Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют днем "Памяти и примирения", который празднует Вятрович и Ко – а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? Ни один человек пока не ответил на этот вопрос. Примиряться с нынешними немцами? А зачем? С ними мы и так живем в мире. Примиряться с теми немцами, что повешены после Нюрнбергского трибунала? С ними я не согласен примиряться", – сказал он в интервью "Стране".

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Также Бужанский считает нелепым красный мак как символ Дня примирения.

"Красный мак – это символ, принесённый с Первой мировой войны, и к нам он не имеет отношения", - заявил он.

При этом георгиевскую ленточку будущий нардеп носить разрешает.

"Для меня она никогда не имела значения. Это аксессуар, появившийся за пару лет до Майдана. Ничего особенного он собой не нес. То, что этот символ узурпировали сепаратисты, - мне неприятно. Хотят носить – пусть носят. Символ победы – это не георгиевская ленточка, а красное знамя Победы над рейхстагом. Мне не нужны дополнительные символы", – подчеркнул Бужанский.

В партии "Слуга народа" планируют заменить государственные администрации на префектуры.