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Что обсуждали на закрытом заседании СНБО

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Что обсуждали на закрытом заседании СНБО
На заседании обсудили три вопроса. Фото: АП

Члены СНБО на заседании перед "нормандской встречей" рассмотрели три вопроса, связанные с безопасностью и обороной.

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который сегодня будет воплощаться в жизнь как основной на данный момент", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает УНН.

"Второй вопрос, который обсуждался – это вопрос, связанный с территориальной обороной. Генерал-полковник Коваль назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должна быть полностью закончена ситуация, связанная с этим вопросом. И у нас есть понимание, что все, кто на сегодняшний день хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие – будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - рассказал он.

На встрече обсудили вопросы кибербезопасности страны.

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"Кибербезопасность - очень важный на сегодняшний день момент. Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство", - добавил он.

В этих трех вопросах принято единогласное решение.

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате".

Последняя совместная встреча состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина. После этого общение лидеров "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.

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07
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