"Что общего между Зеленским и борщом без сметаны?" - Майкл Щур

Майкл Щур напомнил, что заявлял Зеленский в прошлом году на стадионе.

Если Владимир Зеленский образца 2019 года поставит президенту Зеленскому пять вопросов, то получится, что он человек Порошенко. Об этом шла речь в программе телеведущего Майкла Щура.

"Нас часто спрашивают "Что общего между Зеленским и борщом без сметаны?" Они оба разочаровывают.

Зеленский проходит через пять классических этапов принятия президента Украины: победа на выборах, гнев, торг, разочарование, Виктор Ющенко.

Два года назад тогда еще кандидат в президенты Зеленский подарил Зеленскому надежду на перемены, веру в светлое будущее. Но через два года разочаровал. Если Зеленский-2019 поставит Зеленскому-2020 пять простых вопросов, то президент быстро заявит, что Зеленский образца 2019 года - это человек Порошенко", - сказано в программе.

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Телеведущий напомнил вопросы Зеленского, которые он озвучивал Порошенко на дебатах на стадионе.

"Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?". Нормальный вопрос от Зеленского Зеленскому. Потому что Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь уже год без убедительных доказательств находятся под следствием по делу об убийстве Павла Шеремета. И Антоненко весь этот год держат в СИЗО.

"Помните ли вы такое слово как люстрация?" Пожалуй, не помнит. Потому назначает в свою команду людей, чьи фото напечатаны на обложке учебника по люстрации для первых-третьих классов.

"Почему через пять лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?". На этот вопрос Зеленский может уверенно, не пряча глаза, ответить. Потому что команда президента уже нашла ответ: "На Майдане всех умышленно убила Татьяна Чорновол".

Четвертый вопрос. "Почему не наказаны сторонники Януковича?". Зеленский надеялся, что Зеленский очистит власть от чиновников Януковича, а тот после выборов пригласил их на работу в Офис президента. Ну потому что не существует сторонников Януковича, они стали сторонниками Зеленского. А их наказывать никто не обещал.

И вопрос номер пять. "Сколько лично вам занесли с "Роттердам плюс"?". Видимо, просто хотел знать расценки. Потому что дело "Роттердам плюс"?" до сих пор не могут нормально расследовать из-за противодействия генпрокуратуры, которую возглавляет человек Зеленского.

Если это все раздражает и разочаровывает вас, то представьте, как Зеленскому, который рассчитывал на Зеленского, а тот его подвел", - говорится в сюжете.

Украинцы избрали президентом Владимира Зеленского на выборах 21 апреля 2019 года. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% избирателей. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать ЗДЕСЬ.