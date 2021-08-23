Чрезвычайно недружелюбно: в России отреагировали на саммит "Крымской платформы"

У Путина отреагировали на саммит, который 23 августа начался в Киеве. Фото: ВВС

В России резко отреагировали на проведение в Украине саммита "Крымская платформа".

Встречу назвали недружественной по отношению к РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Росии Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не воспринимаем подобные утверждения относительно "российского региона", по Крыму. В этом плане отношения абсолютно однозначное - относимся как к антироссийскому мероприятию", - сказал Песков.

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На заключительном выступлении саммита "Крымской платформы" президент Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформы для совместной выработки путей деоккупации Крыма.

23 августа в Киеве стартовал саммит "Крымская платформа". К участию в мероприятии присоединились представители более 40 стран, открыл мероприятие президент Украины Владимир Зеленский. Крымская платформа — это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыму и, наконец, возвращение полуострова под контроль Украины. Инициатива объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова. Пять приоритетных направлений работы Крымской платформы составляют: консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма, эффективность санкций, их усиление и перекрытия путей обхода, защита прав человека и международного гуманитарного права, обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации, ореодоление экологических и экономических последствий оккупации.