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Члены ВРП будут увольнять себя сами. Депутаты провалили правку - ЦПК

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Члены ВРП будут увольнять себя сами. Депутаты провалили правку - ЦПК
"Члены ВРП не будут голосовать за свое же увольнение", - сказала Чижик. ФОТО: Высший совет правосудия

Депутаты отклонили поправку к законопроекту №1008, который должен запустить судебную реформу. Она разрешила б международным экспертам в этической комиссии накладывать вето на решение об освобождении нечестных членов Высшего совета правосудия. Отклонение поправки фактически означает, что увольнять члена ВРП будут сами члены ВРУ.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции после голосования Верховной Рады.

Правку подал нардеп "Слуги народа" Николай Стефанчук. Ее поддержал комитет, впрочем при вынесении на голосование в зале - депутаты за нее не проголосовали.

"Решение об увольнении члена Высшего совета правосудия считается принятым, если представление не будет отклонено на совместном заседании Высшего совета правосудия и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики большинством голосов участников заседания при условии, что за это проголосовало не менее двух международные эксперты - члены Комиссии по вопросам добропорядочности и этики ", - такой была поправка Стефанчука.

Експерт ЦПК Галина Чижик указала, что без голосов международных экспертов в этической комиссии голосования за увольнение будут "фикцией".

"Ведь члены ВРП не будут голосовать за свое же увольнение", - сказала Чижик.

В этическую комиссию, по законопроекту, должны входить 3 члена ВРП и 3 международных эксперта.

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