Число российских военных на границах Украины не уменьшается - Пентагон

Российские войска окружают Украину на востоке, севере и юге. Фото: NYT

Соединенные Штаты Америки не видят уменьшения военного присутствия России вдоль границ Украины.

Об этом сообщает "РБК Украина".

"Я могу с уверенностью сказать, что мы не видим никаких сокращений", – заявил на брифинге представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

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По словам Кирби, Россия сохраняет военные силы на востоке, севере и юге от Украины.

Российские войска окружают Украину с трех сторон, в том числе недалеко от Киева. Россия разместила в районах вблизи Луганска и Донецка еще пять батальонных тактических групп, в том числе 5 тысяч военных для усиления позиций дислоцированных оккупационных сил. Также значительное количество военных РФ отправлено в северные районы недалеко от границы Украины, в частности в Клинце – в месте, где сходятся украинская, белорусская и российская границы. Эти позиции размещены в пределах легкой досягаемости Киева. Еще три группы расположены недалеко от Воронежа. Еще одна – в районе Волгограда и две – у границы с оккупированными территориями на Донбассе. В Краснодарском крае разместили артиллерию, часть – в оккупированном Крыму.