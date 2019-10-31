Чиновников предупредили о массовых сокращениях

Каждому уволенному чиновнику найдут работу, уверяют в правительстве.

Правительство сократит штат районных государственных администраций на 18 449 штатных единиц.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций. Пока в наших государственных органах нормально не работают каналы внутренней коммуникации, я хотел бы в этом посте обратиться к тем государственным служащим, которых коснется такая оптимизация. Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов", - заявил чиновник.

При этом госслужащих, которые попадут под сокращение, не бросят на произвол судьбы.

Люди за 2 месяца до этого получат предупреждения. Им выплатят все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска. Вместе со Службой занятости правительство работает над тем, чтобы найти каждому госслужащему новую работу, даже до момента увольнения.

Каждого будет сопровождать карьерный советник, который составит индивидуальный план трудоустройства. Поиск работы, проведение профессионального обучения, а даже подготовка лица к началу собственного бизнеса будут проводиться с привлечением широкого круга организаций - бизнеса, ОТГ, профильных ассоциаций и тому подобное. Для этого все сотрудники будут приглашены пройти профилирование.

К этому процессу привлечены профсоюзы. Через сеть своих региональных представительств они будут работать с каждым госслужащим индивидуально.

"Вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики хотим уже в январе запустить курс по ИТ-грамотности. Эти базовые курсы позволят госслужащим бесплатно получить цифровые навыки и стать более конкурентными на рынке труда", - сообщил Дубилет.

Решение о сокращении приняли, поскольку правительства увидело, что в РГА часть функций дублируются с объединенными территориальными общинами. Часть функций оказались устаревшими, поэтому их будет ликвидировано.

Также часть функций, которые можно перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев), часть функций будут объединяться.

"Повторюсь, это болезненно, но необходимое решение. Я считаю, что правительство должно проводить эти сокращения более плавно последние 2 года (с ходом децентрализации). Однако, к сожалению, этого не делалось - возможно, из-за выборов", - сообщил Дубилет.

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"Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета", - заявил президент Владимир Зеленский в Facebook 25 октября. Опубликовал фото с членами Кабмина, премьер-министром Алексеем Гончаруком.