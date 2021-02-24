ЦИК зарегистрировала кандидатов в нардепы от Партии венгров

ЦИК продолжает регистрировать кандидатов на довыборы в Раду. Фото: ЦИК

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 10 новых кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах №50 (Донетчина) и № 87 (Ивано-Франковщина)

Зарегистрировано кандидатами в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область) - Иштвана Добшу от "КМКС" Партии венгров Украины, Людмилу Дорошенко от политической партии "Будущее страны", а также Александра Груздева, Сергея Звагольского, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третяка как самовыдвиженцев, сообщает пресс-служба ЦИК.

В одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область) зарегистрированы Василий Вирастюк от политической партии "Слуга народа", Юрий Голиней от политической партии "Всеукраинское объединение "Платформа громад", Иосиф Резеш от "КМКС" Партии венгров Украины.

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ЦИК назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народных депутатов в округах №87 и №50.