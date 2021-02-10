ЦИК зарегистрировала Александра Шевченко кандидатом в нардепы в округе 87

Александр Шевченко

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Шевченко кандидатом в народные депутаты в округе № 87 (г. Надвирна, Ивано-Франковская область) от партии "За майбутнє".

Об этом говорится на сайте политической силы.

"Спасибо за поддержку! Своей задачей в Верховной Раде вижу развитие местного самоуправления, в частности, увеличение полномочий местных общин, снижение налогового давления на предпринимателей и расширение социальных программ, например предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг", - заявил Шевченко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в округе № 87 из-за досрочного прекращения полномочий по личному заявлению Зиновия Андреевича, избранного 21 июля 2019 года в Верховную Раду от партии "Слуга народа".