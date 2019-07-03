ЦИК выделила всем партиям по 60 минут эфирного времени

ЦИК распределила эфирное время для партий. Фото: Радио Свобода

Центральная избирательная комиссия распределила эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями на общенациональном канале Общественное телевидение и Общественное радио.

Время будет предоставляться в два этапа, равными частями, по 30 минут, отметили в пресс-службе ЦИК.

В Центризбиркоме отметили, что эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в ЗБВО, а также кандидатами в народные депутаты Украины, зарегистрированных в ОВО, на региональных радиоканалах предоставляться не будет.

Также ЦИК обратилась в Министерство финансов с предложением предусмотреть в проекте госбюджете Украины на 2020 год для ЦИК новую бюджетную программу "Возмещение расходов политических партий, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины". ЦИК предлагает Минфину предусмотреть расходы по этой программе в сумме 2 253 420 000 гривен.

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