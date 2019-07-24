ЦИК приняла оригиналы протоколов от 47 окружкомов

Комиссия объявила перерыв. Фото: РБК

Центральная избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов об итогах голосования на выборах в ВР от 47 окружных избирательных комиссий.

Сегодня после перерыва комиссия продолжила принимать и объявлять протоколы окружных избирательных комиссий, сообщили в ЦИК.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки приняли протоколы от ОИК шести территориальных избирательных округов: № 64 (Житомирская область), № 160 (Сумская область), № 165 (Тернопольская область), № 187 (Хмельницкая область), № 219 (Киев), № 199 (Черкасская область). По состоянию на 18.30 24 июля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования от 47 ОИК.

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В заседании комиссии объявлен перерыв до 10.00 25 июля.

В городе Обухов Киевской области члены одной из участковых избирательных комиссий в кафе заполняли протоколы о подсчете голосов. Об этом сообщают в Нацполиции.