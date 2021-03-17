ЦИК отменила регистрацию Зверобой и Марчевского на довыборах в Раду

ЦИК приняла решение об отмене регистрации двух кандидатов на довыборах в Раду. Фото: Укринформ

Центральная избирательная комиссия Украины объявила об отмене регистрации кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в парламент Артема Марчевского и Маруси Зверобой-Беленькой.

Такое решение было принято на заседании ЦИК, сообщает Укринформ.

Как отметил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, Артем Марчевский ранее был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты на вспомогательных выборах в Верховную Раду в 50-м округе (в Донецкой области) от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", но подал в комиссию заявление об отказе от баллотирования 15 марта. Официальная причина отзыва заявления о регистрации, которую Марчевский озвучил ранее, - тяжелое течение Covid-19, которым сейчас болеют его родители.

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Также, по словам члена ЦИК Андрея Гевко, заявление об отказе от участия в выборах подала Маруся Зверобой-Беленькая, которая была кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" в 87-м округе (Ивано-Франковская область). Сама она объявила, что поддерживает кандидатуру Руслана Кошулинского, который баллотируется от ВО "Свобода".

ЦИК удовлетворила поданные заявления и отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Зверобой и Марчевского.

Довыборы в парламент по одномандатным избирательным округам №50 и №87 состоятся 28 марта 2021 года. Их организуют из-за того, что народные депутаты, избранные в этих округах, сложили депутатские полномочия после избрания их мэрами городов. Так, по 50-му округу нардепа Руслана Требушкина избрали мэром Покровска Донецкой области. В 87-м округе мэром Надворной Ивано-Франковской области выбрали нардепа Зиновия Андрийовича.