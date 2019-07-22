ЦИК обработала более половины бюллетеней

Центральная избирательная комиссия обработала 50,24% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду.

Лидером гонки остается президентская партия "Слуга народа" - она набирает 42,44% голосов избирателей.

"Оппозиционная платформа - За життя" - 12,87%.

"Европейская солидарность" - 8,65%.

Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,02%.

"Голос" - 6,39%.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Их инициировал президент Владимир Зеленский. В своей инаугурационной речи он объявил о роспуске парламента VIII созыва.

Явка избирателей на внеочередных выборах составила 49,84%.

В ЦИК отчитались, что серьезных нарушений во время проведения волеизъявления не зафиксировали.