ЦИК обработала более половины бюллетеней

Центральная избирательная комиссия обработала 50,24% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду.
Лидером гонки остается президентская партия "Слуга народа" - она набирает 42,44% голосов избирателей.
"Оппозиционная платформа - За життя" - 12,87%.
"Европейская солидарность" - 8,65%.
Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,02%.
"Голос" - 6,39%.
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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Их инициировал президент Владимир Зеленский. В своей инаугурационной речи он объявил о роспуске парламента VIII созыва.
Явка избирателей на внеочередных выборах составила 49,84%.
В ЦИК отчитались, что серьезных нарушений во время проведения волеизъявления не зафиксировали.
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