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ЦИК объявила победителей выборов мэра в трех городах

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ЦИК объявила победителей выборов мэра в трех городах
ЦИК объявляет результаты выборов. Фото: ЦИК

Центральная избирательная комиссия начала получать информацию от территориальных избирательных комиссий по результатам второго тура выборов мэра.

Известны результаты голосования в Ужгороде, Славянске и Бердянске, сообщает ЦИК в Facebook.

В Ужгороде официально победил действующий городской глава Богдан Андреев. Его поддержали 51,01% избирателей, которые приняли участие во втором туре голосования.

Жители Славянска также переизбрали действующего мэра города. Вадим Лях получил поддержку 60,87% избирателей.

В Бердянске во втором туре выборов победил Валерий Баранов, за него проголосовали 49,98% избирателей.

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Напомним, средняя явка на выборах меров во 2-м туре составила почти 30%.

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