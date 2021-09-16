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четверг, 16 сентября 2021 16:08

Чийгоз сравнил судилище над Шандрой и Павловским с репрессиями в оккупированном Крыму

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  "Это все больше напоминает методы Кремля": Ахтем Чийгоз о судилище над Шандрой и Павловским
"Это все больше напоминает методы Кремля": Ахтем Чийгоз о судилище над Шандрой и Павловским

Выборочное правосудие и преследование боевого генерала Игоря Павловского и руководителя судостроительного предприятия Валерия Шандры все больше напоминает методы российских оккупантов в Крыму.

Об этом на акции поддержки под Киевским апелляционным судом заявил бывший узник Кремля, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз.

"К сожалению, последние два года все мы участвуем в этом дурацком выборочном правосудии. Когда мы говорим о Крыме, о репрессиях, которые оказывает российская оккупационная власть, мы говорим "так называемые суды", мы говорим "так называемые правоохранительные органы". Почему так? Потому что это не признаны миром на оккупированной территории российские органы власти", - напомнил Чийгоз.

"Но то, что сейчас делается здесь, в Украине, когда отсутствует независимая судебная власть, когда все решается в одном кабинете и когда ты чувствуешь, что это начинает походить на Россию, то у нас нет права сидеть дома", - отмечает Чийгоз.

  "Это все больше напоминает методы Кремля": Ахтем Чийгоз о судилище над Шандрой и Павловским
"Это все больше напоминает методы Кремля": Ахтем Чийгоз о судилище над Шандрой и Павловским

"Это очень важно не только для наших граждан, героев, волонтеров, которых преследуют, к которым применяют репрессии. Это в первую очередь важно для Украины и украинцев. Потому что те, кто пытается российские нарративы применить в нашем государстве, чтобы было так, как в них, надо, чтобы они чувствовали - мы этого не позволим", - предостерегает народный депутат.

"Я был в СИЗО, встречался и с Павловским, и с Шандрой, они чувствуют нашу поддержку, они чувствуют, что несправедливость закончится. Мы пообщались и от вас всех передали, что мы обязательно победим. Они в это верят и держатся так, как надо, чтобы держались наши военные, генералы", - отмечает Чийгоз.

"Хочу обратиться к судьям, в правоохранительные органы: когда вами руководит отдельный человек, какую бы должность он сейчас не занимал, он уйдет, а вы останетесь. И вот как именно вы останетесь, будет определять народ Украины", - резюмирует депутат.

Как известно, адвокаты председателя правления "Кузни на Рыбальском" Валерия Шандры подали жалобу в ЕСПЧ из-за политических преследований, нарушения прав подзащитного и применения к нему пыток. К делу подключился известный европейский специалист по правам человека, метр Грегори Туан дит Дюдон, ранее работавший старшим юристом ЕСПЧ.

"Все дело стоит на очень шатких основаниях, абсолютно уверен, что реакция судебной системы в Украине вызвана паникой. Мы имеем еще одного обвиняемого, и его также удерживают под стражей вопреки правилам состязательного процесса. Нет своевременного судебного решения о законности содержания под стражей в частности гражданина Павловского", - отмечает Грегори Туан дит Дюдон.

"Мы надеемся на быструю реакцию ЕСПЧ, будет очень быстрый категорический запрос относительно обоснованности законности такого содержания под стражей. Мне кажется, что позиция такого украинского судопроизводства очень шаткая, как и вся конструкция политически мотивированного дела. Такая она ломкая, что кучи не держится. И я надеюсь кроме реакции ЕСПЧ, на здоровую справедливую реакцию от судебной системы Украины", - резюмирует адвокат из Страсбурга.

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