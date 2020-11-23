Четвертое место на местных выборах заняла партия "За майбутнє", созданная лишь полгода назад

 
Ексклюзивы
1/5
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 1332
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 630
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1629
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 5760
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 378
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 684
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 531
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 504
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 432
Фото
Все фото
24
15
3
5
3
Лишь бы не львовский &quot;Лукашенко&quot; или &quot;выдержанное вино&quot; - как голосовали горожане и кандидаты во втором туре
Лишь бы не львовский "Лукашенко" или "выдержанное вино" - как голосовали горожане и кандидаты во втором туре
&quot;В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда&quot; - как Черкассы избирали нового мэра
"В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда" - как Черкассы избирали нового мэра
Избиратели фотографируются возле урн, чтобы выиграть айфон
Избиратели фотографируются возле урн, чтобы выиграть айфон
&quot;Слуге&quot; пришлось удалить запись брифинга МЗ, чтобы переслать коллеге эротическое видео
"Слуге" пришлось удалить запись брифинга МЗ, чтобы переслать коллеге эротическое видео
&quot;Слуги&quot; обратятся в Конституционный суд из-за карантина выходного дня
"Слуги" обратятся в Конституционный суд из-за карантина выходного дня
Видео
Все видео
"Сам я позитивный" - Зеленский сделал повторный Covid-тест
"Сам я позитивный" - Зеленский сделал повторный Covid-тест
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
Черкассы выбирают мэра: чего ожидать от кандидатов
Черкассы выбирают мэра: чего ожидать от кандидатов
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Привлечь тех, кто привел к смерти Небесной сотни и началу войны" - в Раде пишут заявление на прокурора режима Януковича
"Привлечь тех, кто привел к смерти Небесной сотни и началу войны" - в Раде пишут заявление на прокурора режима Януковича
Интервью
1/5
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1458
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 909
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2268
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 504
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 774
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
22 ноября 2020
Просмотров: 801
Зруйнували мрії
– Біда. Сину повістка в армію прийшла, – каже з місяць тому Катерина Павлівна. Її 18-річного Івана викликали у військкомат пройти ...
понедельник, 23 ноября 2020 14:15

Четвертое место на местных выборах заняла партия "За майбутнє", созданная лишь полгода назад

  Комментировать
 

Политическая партия "За майбутнє", созданная лишь полгода назад, заняла общее четвертое место на прошлых местных выборах.

Соответствующие данные обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

Социологи подсчитали средний показатель партийных результатов на выборах в областные советы. Партия "Слуга народа" набрала 14,5% поддержки, "Европейская Солидарность" - 13,7%, "Оппозиционная платформа" - 12,5%, "За майбутнє" - 8,6%, "Батькивщина" - 8,5%.

Итак, "За майбутнє" за несколько месяцев деятельности опередила "Батькивщину", которая существует уже более 20 лет.

Также "За майбутнє" перед прошлыми выходными занимала второе место по количеству победителей на выборах городских, поселковых и сельских глав. Об этом свидетельствовали сводные данные Центральной избирательной комиссии, опубликованные на сайте учреждения.

В то же время, по данным параллельных подсчетов, партия "За майбутнє" во втором туре выборов в воскресенье получила еще четыре победы в Черкассах, Полтаве, Никополе и Бердянске.

Напомним, политическая партия "За майбутнє" была создана в мае этого года. С тех пор рейтинг партии, согласно социологическим исследованиям, только рос. Лидером партии является народный депутат Игорь Палица.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Четвертое место на местных выборах заняла партия "За майбутнє", созданная лишь полгода назад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Компания Chevrolet представила золотой автомобиль

Вышла самая известная история о привидениях

Командующий флотом в Крыму заявил о поддержке Украины

За употребление алкоголя начали сажать в тюрьму

Самое читаемое
&quot;Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей&quot; - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
 Просмотров: 34238
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 23355
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 11448
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки Просмотров: 10719
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 5877
Политика
Пленки ОАСК: в Антикоррупционный суд явился первый подозреваемый судья
Пленки ОАСК: в Антикоррупционный суд явился первый подозреваемый судья
На выборах в Днепре победил Филатов
На выборах в Днепре победил Филатов Просмотров: 9
На совещании в ОП отчитались о количестве штрафов за игнорирование маски
На совещании в ОП отчитались о количестве штрафов за игнорирование маски Просмотров: 63
"Слуга народа" находится на грани раскола
"Слуга народа" находится на грани раскола 1 Просмотров: 414
Местные выборы: какие партии получили наибольшую поддержку
Местные выборы: какие партии получили наибольшую поддержку Просмотров: 198
Больше всего комментируют
43
Автопробег активистов к "Феофании": что требуют от Зеленского
13
Раскрыли план "Б" Зеленского по Донбассу
3
РФ блокирует обмен пленными и открытия КПВВ – Арестович
2
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
1
Зеленский уволил чиновника-взяточника
Голосов: 18396
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть