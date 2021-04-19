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понедельник, 19 апреля 2021 10:45

Чернышов решил отдать "новую ГАСИ" в руки Кудрявцева - СМИ

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Чернышов решил отдать &quot;новую ГАСИ&quot; в руки Кудрявцева - СМИ
Алексей Чернышев решил назначить на должность председателя ГИАМ, которая должна стать "новой ГАСИ", ставленника экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов решил назначить на должность главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ), которая должна стать "новой ГАСИ", ставленника экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева - Сергея Шевченко, а не кандидата от группы Саакашвили-Парцхаладзе-Горовые, с которыми в последнее время делил контроль над ГАСИ

Об этом идет речь в статье "Новая ГАСИ". Глава Минрегиона Чернышов решил отстраниться от Парцхаладзе и Саакашвили", обнародованной на сайте "Delo.ua".

Издание напоминает, что в понедельник, 19 апреля, у министра Алексея Чернышова собеседование с претендентами на должность главы ГИАГ. "Основными кандидатами являются двое. Один из них бывший одесский таможенник Семен Кривонос, которого лоббирует Саакашвили и президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, завязанный на крупных застройщиков. Второй – это Сергей Шевченко, старый сотрудник экс-главы ГАСИ Алексея Кудрявцева времен Порошенко, которого со скандалом уволили из инспекции. Чернышов последнее время делил контроль над архстройконтролем с группой Саакашвили-Парцхаладзе, которые, впрочем, являются только вершиной айсберга. Но, похоже, сейчас все пойдет не так, - говорится в статье.

По информации издания, в последнее время вокруг Чернышова "объединилась группа фигур, которые и разделили между собой контроль над системой архстройконтроля". Это Конфедерация строителей Украины во главе с Львом Парцхаладзе, Офис простых решений и результатов Саакашвили, группа крупных застройщиков из ОПЗЖ в лице нардепов Дмитрия Исаенко, Вадима Столара, Татьяны Плачковой. А также связанные с ними братья Горовые, известные во времена Януковича как "смотрящие за строительством". "Подтверждением чему стало назначение Чернышовым в конце февраля 2020 года на должность и.о. главы ГАСИ Сергея Галицына, который считается близким к братьям Горовым", - говорится в статье.

По информации журналистов, возможный выбор Чернышова предсказать было бы достаточно просто. "Учитывая наличие договоренностей с Горовыми, Парцхаладзе и Саакашвили новый орган должен бы возглавить ставленник этой группы Кривонос. По информации наших источников, Чернышов намерен поставить во главу ГИАГ не Кривоноса, а креатуру Кудрявцева – Шевченко", - говорится в статье.

Издание объясняет это тем, что "Чернышов, который ранее ориентировался на главу Офиса Президента Андрея Ермака, решил резко переориентироваться на министра внутренних дел Арсена Авакова. А последнему, в отличие от Ермака, куда проще находить общий язык не с застройщиками из ОПЗЖ, а с проверенными кадрами времен Порошенко, вроде Кудрявцева, несмотря на всю его токсичность".

"Разумеется, подобные планы Чернышов не мог долго держать в тайне от Горовых, а Горовым и их партнерам подобное поведение не могло понравится. По имеющейся у нас инсайдерской информации, глава Минрегиона всерьез обеспокоен возможной реакцией своих теперь уже бывших партнеров и соратников и пытается получить для себя государственную охрану", - утверждают авторы статьи.

Напомним, в рамках реформы градостроительства в марте 2020 года было принято решение ликвидировать ГАСИ. В настоящее время ее полномочия должен перебрать новый орган – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства. Сейчас идет конкурсный отбор руководителя нового органа.

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Дата
19
апреля

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