Чернышов может стать главой Кабмина вместо Шмыгаля - блогер

Правительство планирует построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков за три года. Фото: ua.news

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов может возглавить правительство после отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля осенью текущего года.

Такое мнение высказал блогер Михаил Шнайдер.

"Правительство планирует построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков за три года. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Это обеспечит создание сотен тысяч рабочих мест и привлечение международных инвестиций. И откровенно говоря, Чернышов один из самых эффективных министров на сегодняшний день", - написал блогер.

По его словам, он давно наблюдает за деятельностью министра.



"И вижу минимум пиара и самолюбования. А вместо этого - максимум эффективности и результативности. В отличии от того же, Любченко, которого обвинял в коррупции Саакашвили. Кстати, ходят слухи о том, что Шмыгаль к осени может уйти с должности, а Чернышов - кандидат в премьер-министры. Как по мне, это хороший выбор. Надеюсь, в Офисе президента такое же мнение. Ну а общество, обязательно это поддержит", - написал блогер.

Ранее СМИ сообщали, что кандидатуру первого вице-премьер-министра и министра экономики Алексея Любченко больше не рассматривают в качестве претендента на пост премьер-министра после возможной отставки Дениса Шмыгаля осенью и переформатирования правительства. Речь шла о том, что Чернышова называли одним из кандидатов в премьеры еще зимой, когда Любченко работал в ГНС. "По одному из вариантов, который обсуждается, осенью, вместе с отставкой еще одной партии министров (предположительно, Денис Малюська и Александр Ткаченко, а также кто-то из "социального" блока), Чернышов может стать вторым первым-вице-премьером с перспективой заменить Дениса Шмыгаля, либо же экс-главу налоговой лишат этого статуса и оставят ему только Минэкономики", - говорится в сообщении. Когда Чернышов был назначен главой Киевской областной госадминистрации, СМИ прямо указывали на то, что это назначение мог пролоббировать Игорь Коломойский. Экс-народный депутат Сергей Лещенко утверждал, что назначение произошло после прохождения Чернышовым собеседования у Коломойского. Чернышова также связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Александром Фельдманом, с которым нынешний министр вел бизнес в Харькове.