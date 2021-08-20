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пятница, 20 августа 2021 10:44

Через несколько лет исчезнут все бумажные справки

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Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
"Коммуникация будет очень простой", - заявил Михаил Федоров. Фото: Gazeta.ua

Все государственные услуги через несколько лет станут доступными через мобильные приложения и сайты. Те, у кого нет доступа к технологиям, смогут получать их в ЦПАУ. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал Михаил Федоров, вице-премьер, министр цифровой трансформации.

"Государство - это сервис. И должно делать все, чтобы человек развивался и был счастлив, а не мешать ему. Это философия "Дії". Я уверен, через несколько лет все взаимодействия между человеком и государством будут проходить через мобильное приложение и портал. Если у кого-то нет доступа к технологии, тогда через ЦПАУ. Эта коммуникация будет простой", - заявил Федоров.

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Добавил: "Я постоянно тестирую личные идеи, видения, и стараюсь критично относиться к тому, что делаем. Вчера как раз думал – что такое "Дія". Я часто этот вопрос задаю. Чтобы не свернуть с тропы, по которой мы движемся. Для меня "Дія" – это возможность взаимодействовать с государством через мобильное приложение и веб-портал. А не посредством личного посещения государственных органов".

Интервью Михаила Федорова читайте на сайте Gazeta.ua и в "Газеті по-українськи".

В Украине 23 августа все электронные паспорта автоматически приравниваются к бумажным и пластиковым. Электронные паспорта обязаны будут принимать все без исключения поставщики услуг в Украине - государственные и частные.

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20
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