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среда, 06 марта 2019 09:25

Через 30 лет мы останемся без питьевой воды - Бессмертный

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Украина на первом месте в Европе по смертности от последствий загрязнения окружающей среды. Через 30 лет мы останемся без питьевой воды. Дышим ядом, пьем яд, едим яд. То есть занимаемся самоуничтожением.

Такое мнение в интервью Gazeta.ua высказал 53-летний Роман Бессмертный, политик, дипломат, кандидат в президенты Украины. С ним говорим об экологических проблемах Украины, рынке земли, а также о женщинах в политике и не только.

  Роман Бессмертный был народным депутатом четырех созывов. Один из авторов Конституции Украины 1996 года. Пять лет - представитель президента Леонида Кучмы в Верховной Раде. Работал на должностях вице-премьера, заместителя главы Администрации президента Виктора Ющенко. В 2010-2011 годах - посол в Беларуси. Представлял Украину в политической подгруппе на переговорах в Минске. В январе этого года создал партию "РУХ +380". Баллотируется в президенты
Роман Бессмертный был народным депутатом четырех созывов. Один из авторов Конституции Украины 1996 года. Пять лет - представитель президента Леонида Кучмы в Верховной Раде. Работал на должностях вице-премьера, заместителя главы Администрации президента Виктора Ющенко. В 2010-2011 годах - посол в Беларуси. Представлял Украину в политической подгруппе на переговорах в Минске. В январе этого года создал партию "РУХ +380". Баллотируется в президенты

Когда сходит снег, хорошо видно человеческие преступления против природы. Несколько недель назад возвращались поездом из Винницы от родителей жены. Горы мусора в лесополосах. В этом политики виноваты или люди? Мы осознаем, что у нас, как говорил президент Франции Макрона, "нет планеты Б".

Украина на первом месте в Европе по смертности от последствий загрязнения окружающей среды. Через 30 лет мы останемся без питьевой воды. Дышим ядом, пьем яд, едим яд, то есть занимаемся самоуничтожением. Надо с детского сада учить детей жить в гармонии с природой. Родители своим примером должны воспитывать детей в этом вопросе.

Наблюдал во время поездки в США: по субботам семьи с детьми собирают мусор вдоль дорог и складывают в огромные мешки, затем их вывозит специальная машина. Думаю, эти дети не будут выбрасывать бутылку в окно машины.

Отдельная тема - это сортировка мусора и строительство мусороперерабатывающих заводов. Должны срочно заработать несколько государственных программ. И без осознания каждого из нас экологическую беду не одолеть.

Полиэтиленовый пакет разлагается 15 лет, а пластиковые бутылки - более 200. Мусорная корзина способна пережить несколько ваших поколений

У вас есть предложения в экологическом вопросе?

Они прописаны в моей программе кандидата в президенты. Должны быть внедрены три основных программы: "чистая вода", "чистый воздух", "экологически чистые продукты". Государство должно взять на себя определенные обязательства, которые лягут в основу экологической стратегии. Это сбалансированное и безопасное использование природных ресурсов, возмещение экологического ущерба загрязнителями. Это и комплексное экологическое образование "детсад-вуз". Возвращение территориальным общинам незаконно отчужденных прибрежных полос, пляжей, мест отдыха.

Призываю постепенно отказаться от использования бытового пластика. Для понимания: полиэтиленовый пакет разлагается 15 лет, а пластиковые бутылки - более 200. Мусорная корзина способна пережить несколько ваших поколений. На перроне железнодорожного вокзала увидел белого голубя с полиэтиленовым пакетом в клюве, он запутался, бедный в нем. К сожалению, эта птица может претендовать на символ нашей земли.

Вы впервые баллотируетесь на пост президента? Каковы ваши ожидания?

Я решился предложить украинцам свое видение преодоления опасностей, страхов, нищеты. Мне есть что предложить людям. Знаю, как построить сильное государство, в котором человек будет главной ценностью. Диагноз, который ставлю государству, и рецепты лечения проблем - сработают.

Сегодня обрезал деревья в саду и думал, что деревьям больно. Но эта боль их лечит от болезней, паразитов, продлевает жизнь. Украине нужен такой дефибриллятор, который перезапустит работу государства. Рассчитываю, что люди меня услышат.

А если нет?

Надо научится различать правду от лжи, шоу от искусства управления государством. Я убежден, что на правильном пути: знания, ценности, ответственность обеспечат достойную жизнь. Нам достаточно майданов. Надо засучить рукава и работать. Я умею это делать и никогда не выйду за пределы ценностного коридора.

Нам достаточно майданов. Надо засучить рукава и работать

Вы являетесь владельцем около двух гектаров земли. Кто ее обрабатывает?

Да, я унаследовал отцовский пай. Перед тем, как оформлять землю, отец меня спрашивал, буду обрабатывать. Бы сказал, что не буду, он бы отказался от пая. В нашей семье принято: если имеешь землю, должен ее обрабатывать, чтобы не было стыдно перед самим собой и людьми.

На земле работаем с женой, мамой, в некоторых работах помогает двоюродный брат. За годы постепенно собрал технику для обработки. А грядки под овощами - то руками. Чистые продукты важны, особенно для детей. Овощи, ягоды и фрукты - все имеем свое.

Вы говорили, что пай не продадите. Почему выступаете за рынок земли?

Землю не продам. На ней растет пятое поколение Бессмертных. Мой дом и земля - ​​мое место силы.

Но каждый, кто имеет землю, должен решить сам, как ею распорядиться. Для этого нужны понятные правила. В моей программе это прописано в пункте о цивилизованном обороте земли. А это и рынок, и дарения, и обмен, и управление государственными землями.

Украина - часть цивилизованного мира, нам надо упорядочить этот вопрос. Все, что происходит сейчас, - большой обман. Пока депутаты продолжают десятками лет мораторий на рынок земли, дельцы за бесценок берут в аренду паи селян. Я уже не говорю о правилах и нормах землепользования. Земля нас кормит, но этот ресурс нуждается в заботе.

У вас есть дочери-двойняшки. Как вы их учите?

Они еще не умели говорить, а хорошо знали, где урны с мусором. От них можно часто услышать "смотри папа, какая-то свинья бросила, так же нельзя".

Вы дома окружены девчачьим обществом. Как справляетесь?

Очень люблю свое женское царство. Меня окружают красота и весна. Женское преимущество немного выровнял сын и двое внуков, но мы, мужчины в семье, пока в меньшинстве.

Женщины берут на себя всю работу по дому?

В моей семье никогда домашняя работа не делится на мужскую и женскую. За исключением порубить дрова, вспахать землю, скосить, обрезать ветви деревьев. Не позволю себе лежать на диване, пока жена хлопочет на кухне. Вместе работаем и вместе отдыхаем. И дочерей воспитываем так, чтобы их жизненное пространство выходило за рамки "трех К" - kinder, küche, kirche (с немецкого - дети, кухня, церковь. - ГПУ).

  Роман Бессмертный был народным депутатом четырех созывов. Один из авторов Конституции Украины 1996 года. Пять лет - представитель президента Леонида Кучмы в Верховной Раде. Работал на должностях вице-премьера, заместителя главы Администрации президента Виктора Ющенко. В 2010-2011 годах - посол в Беларуси. Представлял Украину в политической подгруппе на переговорах в Минске. В январе этого года создал партию "РУХ +380". Баллотируется в президенты
Роман Бессмертный был народным депутатом четырех созывов. Один из авторов Конституции Украины 1996 года. Пять лет - представитель президента Леонида Кучмы в Верховной Раде. Работал на должностях вице-премьера, заместителя главы Администрации президента Виктора Ющенко. В 2010-2011 годах - посол в Беларуси. Представлял Украину в политической подгруппе на переговорах в Минске. В январе этого года создал партию "РУХ +380". Баллотируется в президенты

Дочерей воспитываем так, чтобы их жизненное пространство выходил за рамки "трех К" - kinder, küche, kirche

В вашей программе не говорится о гендерном равенстве. Как относитесь к женщинам в политике?

Любая среда, в которой есть преобладание мужчин или женщин, - неполноценная. В украинской политике не хватает женщин. Такая же ситуация в государственном управлении.

На учредительном собрании партии "РУХ +380" я сказал, что против партий формата "закрытый мужской клуб" и предложил формулу 50 на 50. Доказано, что в команде, где есть женщины, меньше конфликтов.

С чем у вас ассоциируется весна?

Весной работы в селе много. Но для меня физический труд - это разгрузка от тяжелых мыслей, которые не оставляли зимой. Никогда не был в спортзале, не понимаю махание гирями без толку. Другое дело, когда держишь в руках лопату или грабли. Когда был маленьким, то приход весны предвещали ящики и банки с рассадой на подоконниках. Сейчас мы покупаем рассаду, а символом весны стали аисты. Они шесть лет живут на крыше нашего дома и прилетают на День всех святых, 22 марта. И в этом году заглядываем на гнездо, для нас это всегда событие.

Никогда не был в спортзале, не понимаю махание гирями без толку. Другое дело, когда держишь в руках лопату или грабли

Будете дарить цветы вашим женщинам на 8 марта?

Любить женщин нужно ежедневно. Самыми дорогими цветами является те, которые подарены не по случаю, а просто так.

Автор: Оксана ГАВРИЧЕНКО
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