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суббота, 15 февраля 2020 15:57

"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"

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&quot;Центризм, но не тот, к которому мы привыкли&quot; - Корниенко объявил идеологию партии &quot;Слуга народа&quot;
Идеологией партии объявили центризм. Фото: ЛБ

Партия "Слуга народа" объявила своей идеологий "Украинский центризм".

"Мы центристы. Но это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты и говоришь, что ты центрист", - заявил на съезде партии Александр Корниенко, сообщает LB.ua.

Во время своего выступления на съезде Корниенко признал, что власть проводит реформы медленно.

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"Мы обещали завершение эпохи лжи. Мы сделали очень много на центральном уровне. Но изменения продвигаются не так быстро. Пока у людей много вопросов. Один из вариантов ответа на эти вопросы - принять участие в местных выборах", - отметил Корниенко.

Он объявил о начале развития партии на местах.

С момента регистрации партии "Слуга народа" прошло 2 года. За это время она собрала 226 млн грн взносов: 87 млн ​​грн - от физических лиц и 139,4 млн грн - от юридических. Партию профинансировали 94 человека.

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