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четверг, 28 ноября 2019 12:28

Человек пакистанского бизнесмена. Кто может возглавить "Укрспецэкспорт"

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Государственный концерн "Укроборонпром" 23 октября 2019 года уволил руководителей двух крупнейших государственных предприятий по экспорту и импорту вооружения – "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт" и начал процесс отбора новых руководителей, на должность директора "Укрспецэкспорт" подало заявки 48 соискателей, а возглавить "Спецтехноэкспорт" желают 57 кандидатов.

Об этом сообщает "Цензор. НЕТ".

 
 

Источник в госконцерне сообщил, что 22 ноября был отобран список претендентов, которым предстоит пройти собеседования, при этом выбор новых директоров на должность крупнейших экспортёров украинского оружия был сделан еще в октябре. Он указал, что в ближайшее время состоится назначение Вадима Ноздри на должность директора "Укрспецэкспорт", а Евгений Ларин возглавит "Спецтехноэкспорт".

Вадим Ноздря – депутат киевского городского совета группы "Киевская команда", был избран в 2015-м году по списку "Самопомощи". Работал в государственном оружейном экспортере "Прогресс" в 2002-2006 годах, перешел работать в структуры британско-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура – "IstilGroup". Ноздря работал директором представительства "Миниметаллургический завод Истил", после был директором "Истил Инвестментс" и "Истил Менеджемент", а с 2012-го года является гендиректором группы "Истил". По сообщениям источника, протекцию Ноздре оказывает Михаил Морозов – c 11 октября заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром" по маркетингу и сбыту, который 10 лет работал в "Истил Груп". Журналисты опасаются, что Мохаммад Захур получит контроль над частью экспорта и импорта военной техники – через человека в "Укроборонпроме" и директора "Укрспецэкспорт". Именно "Укрспецэкспорт" отвечает за экспорт украинской военной техники в Пакистан, когда "Спецтехноэкспорт" представляет Украину на рынке Индии.

 

Евгений Ларин с 2016-го года работает заместителем директора "Спецтехноэкспорта". До назначения одним из руководителей крупного украинского экспортёра, Ларин успел побыть президентом Украинской федерации фигурного катания, заместителем Главы Государственной инспекции Украины по контролю за ценами, а в средине 2000-х годов - помощником братьев-депутатов Буряков. Стоит сказать, что Евгений Ларин – сын ныне покойного эндокринолога Александра Ларина, основателя Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии при Минздраве. За 2018 год Евгений Ларин на должности заместителя директора военного экспортёра заработал 1,8 млн гривен, при этом задекларировал наличные сбережения семьи в размере 480 тысяч долларов.

 
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28
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