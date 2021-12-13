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понедельник, 13 декабря 2021 09:52

Цель Путина не только захватить Украину, но и вытеснить НАТО и ЕС из Восточной Европы – Порошенко

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Президенту России Путину нельзя верить, потому что он не держит своего слова, и европейским странам всегда всегда помнить об этом. Путин не будет ни с кем договариваться, он только будет пытаться любым способом расширить свое влияние, оттеснив НАТО и Евросоюз. Об этом сказал пятый президент, лидер Европейской Солидарности Петр Порошенко в интервью авторитетному немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Петр Порошенко вспомнил переговоры с главой Кремля об освобождении заложников. В одном из разговоров с Путиным он обсуждал увольнение украинского кинорежиссера Олега Сенцова, которого захватили россияне. "Во время телефонного звонка в то время мы говорили о деле российского журналиста Афанасьева. Его обнаружили наши войска на востоке Украины с реактивной системой залпового огня в руках. У нас есть видео доказательства этого. Тогда Путин попросил меня уволить журналиста. Я сказал, хорошо, но вы там захватили украинского кинорежиссера Олега Сенцова из Крыма. Верните мне Сенцова, а я отдам вам этих так называемых журналистов. Тогда Путин попросил меня сделать первый шаг. Я сделал, а он нарушил свое слово – Сенцова заключили в тюрьму в России. Это был первый урок, который я тогда извлек, и который я хочу передать вашим читателям: пожалуйста, не верьте Путину", – сказал он.

Лидер Европейской Солидарности также прокомментировал увеличение количества российских войск на границе с Украиной.

"В краткосрочной перспективе цель президента Путина – дестабилизировать Украину изнутри и атаковать ее извне, ослабив до такой степени, что нас можно будет завоевать. Его долгосрочная цель – уничтожить украинский суверенитет и территориальную целостность, чтобы реализовать свою сумасшедшую идею Советского Союза 2.0. Я ссылаюсь только на его известное эссе, в котором он полгода назад писал, что Украина и Россия "один народ", поэтому Украина не имеет права на существование", – отметил Петр Порошенко.

"На Западе его краткосрочные цели – вытеснить НАТО и ЕС из Восточной Европы и уничтожить ценности общества и демократии Запада", – предостерег политик.

Петр Порошенко также добавил, что в одном из телефонных разговоров в 2014 году Путин сказал, что на его столе была книга известного немецкого писателя о кризисе в Европе "Падение Запада" Освальда Шпенглера. "Он действительно в это верит", - заметил Порошенко.

"В долгосрочной перспективе он хочет создать новую систему, вроде образовавшейся после Ялтинской конференции, то есть создать новые зоны влияния в Европе", – подчеркнул политик.

"Путин не остановится на Украине. Он уйдет на столько далеко, на сколько вы позволите ему. Поэтому я горжусь тем, что 30 июня 2014 года, будучи новым президентом, отдал приказ нашей армии нанести ответный удар на Востоке Украины. Более того, тогда мы уволили две трети территорий, которые подконтрольные Москве боевики раньше завоевали", – добавил лидер "Европейской Солидарности".

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Дата
13
декабря

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