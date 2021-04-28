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среда, 28 апреля 2021 14:53

Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный

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Экс-замглавы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил, что похищение судьи-беглеца Николая Чауса может стать "делом Гонгадзе" современности - его могут устранить физически и где-то закопать.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине зря потеряли интерес к теме судьи Чауса - там ситуация только накаляется. Чаус со сломанной челюстью сейчас удерживается на территории ГУР. Как все уже, наверное, знают, вывезен он был из Молдовы насильно силами ГУР по заданию Ермака. Цель была – выбить из него показания на Порошенко, Грановского и Бурбу. Чтобы подвесить Порошенко на крючок и отомстить Бурбе за "вагнергейт". А заодно отвлечь всех от фильма Bellingcat. Но все с самого начала пошло не так. Молдова всех отфиксировала. И это проблема, поскольку действия ГУР были незаконными и подпадают под действия УК сразу двух стран. Чаус физически пострадал и ведёт себя непредсказуемо, на сотрудничество не идет. И это все происходит под крышей Зе. То есть рано или поздно и Ермак, и Зеленский могут за это сесть. В итоге история вполне может стать "делом Гонгадзе" современности. Потому что сейчас у исполнителей только один выход - устранить Чауса физически и где-то закопать", - рассказал Нескоромный.

 

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.Источник: https://censor.net/ru/n3262516

Цензор.НЕТ
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