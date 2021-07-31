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"Чаус в трусиках": скандальный экс-судья стал героем ярких фотожаб
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В одном из сел на юге Винницкой области нашли экс-судью Днепровского суда Киева Николая Чауса.

Его привезли в Киев силы СБУ, где у них пытались отбить экс-судью детективы НАБУ. Фотография Чауса стала хитом соцсетей, где на нее уже наклепали немало фотожаб.

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Экс-судью прифотошопили к другим легендарных фотографиям. В частности, к фотографиям с президентом Украины Владимиром Зеленским, экс-пресс-секретарем главы государства и семьей Зеленского.

 

 

 

Также одним из героев фотожаб стал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

 

Без политической подоплеки, конечно, тоже не обошлось.

 
 
Поскольку судья умудряется успешно скрываться от правосудия уже не один год, некоторые пользователи соцсетей сравнили его с главным героем американского телесериала "Доктор Хаус".
 
 

 

9 августа 2016 судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Эти средства обнаружили в двух стеклянных банках, одна из которых судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения. В сентябре того же года Верховная Рада дала согласие на арест судьи.

Однако тогда судья уже не находился в Украине, а 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017 года Николай Чаус был задержан на территории Молдовы. А в октябре Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

В апреле 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что украинского судью Николая Чауса, который находился в Кишиневе, похитили иностранные граждане.

Впоследствии Чаус опубликовал видео, на котором заявил, что находится в безопасности и намерен прибыть в Украину. Его адвокат заявил, что эти заявления могут быть не добровольными. В то же время генпрокурор Молдовы назвал участников похищения судьи Чауса.

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