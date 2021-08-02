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понедельник, 02 августа 2021 20:24

Чаус имеет два статуса одновременно - адвокат раскрыл подробности дел

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Чаус имеет два статуса одновременно - адвокат раскрыл подробности дел
Николай Чаус не является задержанным. Фото: из открытых источников

Екссуддя Днепровского районного суда Киева Николай Чаус имеет два статуса - подозреваемого по делу, которое расследует НАБУ относительно вероятной взятки, и потерпевшего по делу о его похищении, которое расследует СБУ. Такое заявление сделал адвокат Чауса Ростислав Кравец.

"У Николая Чауса пока два статуса: первый - он подозреваемый по делу НАБУ, второй - он потерпевший по делу о его похищении. Сейчас он не является задержанным. Уже подготовили ходатайство в Офис генпрокурора об изменении подследственности дела, которое находится в НАБУ. По его убеждению, это дело должен рассматривать любой другой правоохранительный орган, не только СБУ ", - заявил юрист.

Кравец напомнил, что недавно лично встречался с Чаусом. "Нашел сам, и СБУ предоставило мне возможность пообщаться с подзащитным. Общались неограниченно по времени, столько, сколько мне было нужно. Я обсудил с ним все вопросы, единственное - это было в присутствии сотрудника СБУ. Вид у него действительно, мягко говоря, уставший, и ему сейчас оказывают профессиональную медицинскую помощь, которая, на мой взгляд, необходима. Чаусу сделали анализы, результаты которых покажут, в частности, давали ли ему какие-то препараты. Объективно, я даже удивился, что все-таки СБУ приняло его под защиту, а не оставило его в той ситуации, в которой он находился", - сказал Кравец.

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Адвокат отметил, что не знает, как екссуддя попал в Молдову, но обсудили то, как он попал в Украину. "Как Чаус оказался на территории Украины - я не могу сейчас сказать. Когда - тоже не могу сказать", - сказал он.

30 июля в одном из сел на юге Винницкой области нашли екс-судью Днепровского суда Киева Николая Чауса.

Его привезли в Киев силы СБУ, где у них пытались отбить екссуддю детективы НАБУ.

В августе 2016 Чауса задержали при получении взятки в $150 тыс. Арестовать его не смогли, поскольку Верховная Рада не дала на это разрешение. Затем Чаус исчез.

В апреле его похитили в Кишиневе. Перед этим суд разблокировал его экстрадицию в Украину.

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