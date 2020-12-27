Часть ФЛП освободили от уплаты налогов

В Зеленского заявили об освобождении от налогов части ФОТ. Фото: Reuters

Украинские предприниматели, которые входят в I группу налогоплательщиков, освобождаются от уплаты взносов в бюджет до мая 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"С декабря 2020 году до мая 2021 ФОПы 1-й группы освобождаются от уплаты ЕСВ и единого налога", - говорится в сообщении.

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Предприниматели данной группы освобождаются от уплаты налогов в связи с вступлением в силу ЗУ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острыми респираторными болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ".

В то же время, изменения по освобождению предпринимателей II-ой группы от уплаты единого налога законом №1072 в Налоговый кодекс не вносились.

Пенсионный фонд начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям в размере 8 тыс. Грн. За 1-й день осуществления выплат, деньги получили 280,3 тыс. человек на сумму 2 млрд 2 млрд 242,8 млн грн.