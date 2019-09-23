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понедельник, 23 сентября 2019 16:28

"Чашка премьера": Гончарук запустил еженедельный видеоблог

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&quot;Чашка премьера&quot;: Гончарук запустил еженедельный видеоблог
Премьер Гончарук будет общаться с украинцами в блоге.

Премьер-министр Алексей Гончарук запустил еженедельный видеоблог "ЧашкаПремьера".

Видео опубликовал в Facebook.

"Каждое воскресенье я буду записывать небольшое видео, где буду рассказывать обо всем, что произошло за неделю. И бонус - отвечать на ваши комментарии у меня на страницах", - заявил премьер.

Основная цель блога - давать оперативный ответ на все непонятные и сложные вопросы, сказал Гончарук.

"Открытость власти - то, чего всегда не хватало в Украине. Это не значит, что чашка премьера будет заменять общение с журналистами. В моем графике есть также время и для медиа. Тем более, что брифинги после заседаний правительства для СМИ по средам уже становятся нашей доброй новой традицией", - отметил премьер.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.

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