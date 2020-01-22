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среда, 22 января 2020 10:12

Чайковский, скрипичные концерты и собственные песни - что слушают нардепы

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Чайковский, скрипичные концерты и собственные песни - что слушают нардепы
Николай Тищенко со "Слуги народа" говорит, что вообще не слушает музыку, только читает. ФОТО: Facebook-страница Николая Тищенко

Депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк слушает классическую музыку, в частности Чайковского, а Святослав Вакарчук с "Голоса" переслушивает собственные песни.

Об этом они рассказали "24 каналу".

"В последнее время я слушаю свою музыку, мы работаем над возможностью выпуска нового альбома. Я много выслушиваю сейчас демо-версий песен, которые мы делали. Музыка, которая мне помогает, - это классика и джаз", - говорит Вакарчук.

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Николай Тищенко со "Слуги народа" говорит, что вообще не слушает музыку, только читает.

"Даже в машине у меня стоят аудиокниги", - говорит он.

Его коллега по фракции Ирина Верещук слушает классическую музыку, в частности скрипичные концерты. Ранее сама играла на скрипке.

Святослав Юраш с той же "Слуги народа" назвал себя меломаном.

Владимир Вятрович с "Европейской солидарности" слушает рок и блюз.

Илья Кива с "Оппозиционной платформы - За жизнь" говорит, что слушает все из своей юности, в частности Depeche Mode.

2-я сессия Верховной Рады проходила с 3 сентября 2019-го до 17 января 2020-го. Первая сессия прошла 29 августа, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва.

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