Чайковский, скрипичные концерты и собственные песни - что слушают нардепы

Депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк слушает классическую музыку, в частности Чайковского, а Святослав Вакарчук с "Голоса" переслушивает собственные песни.
Об этом они рассказали "24 каналу".
"В последнее время я слушаю свою музыку, мы работаем над возможностью выпуска нового альбома. Я много выслушиваю сейчас демо-версий песен, которые мы делали. Музыка, которая мне помогает, - это классика и джаз", - говорит Вакарчук.
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Николай Тищенко со "Слуги народа" говорит, что вообще не слушает музыку, только читает.
"Даже в машине у меня стоят аудиокниги", - говорит он.
Его коллега по фракции Ирина Верещук слушает классическую музыку, в частности скрипичные концерты. Ранее сама играла на скрипке.
Святослав Юраш с той же "Слуги народа" назвал себя меломаном.
Владимир Вятрович с "Европейской солидарности" слушает рок и блюз.
Илья Кива с "Оппозиционной платформы - За жизнь" говорит, что слушает все из своей юности, в частности Depeche Mode.
2-я сессия Верховной Рады проходила с 3 сентября 2019-го до 17 января 2020-го. Первая сессия прошла 29 августа, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва.
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