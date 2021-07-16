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Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
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суббота, 17 июля 2021 19:48

Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
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Меркель выложила фото, как с Зеленским общаются с чаепитием
Фото: Ангела Меркель
На красной дорожке лидеры государств остановились сделать фото и пообщаться
С Еленой Зеленской глава государства пообщался со спортсменами
На полотнище с надписью "Слава Украине!" нарисовали очертания карты Украины
Супруги одели на себя форму олимпийцев

Президент Владимир Зеленский на этой неделе за чаем общался с канцлером Германии Ангелой Меркель. С первой леди Еленой Зеленской глава государства встретился с украинскими спортсменами, которые едут на Олимпийские игры в Токио.

Чем еще запомнилось президентская чета этой недели – в материале Gazeta.ua.

Владимир Зеленский встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине в начале недели. На красной дорожке лидеры государств остановились сделать фото и пообщаться. Оба – в костюмах и масках.

Меркель выложила фото, как с Зеленским общаются с чаепитием. Лидеров сфотографировали за столом с чайниками и чашками в кабинете на белых диванах. Перед Меркель лежал блокнот и ручка. В момент фото украинский президент удивленно посмотрел в камеру. Встретился Зеленский и с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Вместе с женой, первой леди Еленой Зеленской глава государства пообщался со спортсменами, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх в Токио. Супруги одели на себя форму олимпийцев – футболку в национальных цветах. Фотографировались вместе со спортсменами.

Нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк выложил фото с президентом и подписанным украинским флагом. На полотнище с надписью "Слава Украине!" нарисовали очертания карты Украины с Крымом и оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей.

Елена Зеленская на неделе вместе с премьером Денисом Шмыгалем провели заседание Совета безбарьерности. "Министры представили 7 ключевых проектов на два года", написала первая леди. Собирались в Veterano Hub.

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16 июля депутаты подрались в Верховной Раде перед каникулами. Народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко ударил нардепа от "Слуги народа" Николая Сольского. 16 июля последний день пятой сессии парламента. После этого по графику депутаты должны пойти на каникулы. Новая сессия начнется 7 сентября.

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