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пятница, 07 июня 2019 13:31

Бывший советник Авакова ушел в пророссийскую партию

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Бывший советник Авакова ушел в пророссийскую партию
Кива заявил, что принял предложение присоединиться к "мощной прогрессивной команде" ОПЗЖ, потому что разделяет ее политические взгляды Фото: Антикор

Бывший кандидат в президенты Илья Кива объявил, что присоединяется к пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую возглавляют Юрий Бойко, Вадим Рабинович и кум Путина Виктор Медведчук.

Кива заявил, что принял предложение присоединиться к "мощной прогрессивной команде" ОПЗЖ, потому что разделяет ее политические взгляды, пишет LB.ua.

"Илья Кива сложил полномочия председателя Социалистической партии Украины. Его отставку принял очередной съезд, который состоялся 5 июня. Решением съезда был избран новый председатель партии - Сергей Чередниченко", - говорится в заявлении.

Уроженец Полтавы Илья Кива стал сотрудником местной милиции в сентябре 2014-го. Он возглавил батальон территориальной обороны "Полтавщина", но вскоре потерял эту должность из-за бунта подчиненных. В декабре 2014-го его назначили заместителем начальника ГУ МВД Донецкой области. В июня 2015-го Кива перешел на должность заместителя начальника УМВД Херсонской области. С октября 2015-го по май 2016 года возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции. С ноября 2015 года, когда вступил в силу закон о Нацполиции, все сотрудники органов внутренних дел обязаны были пройти переаттестацию, однако Кива ее так и не прошел. До перехода на службу в милицию Киву осудили за получение взятки в должности заместителя начальника управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области. Однако в августе 2014-го суд снял с него судимость. В 2017-м Кива возглавил СПУ.

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07
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